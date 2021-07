Seaduseelnõu paneb põllumehed muretsema: kas silotegu ja valel ajal köhatamine toob kriminaalkaristuse?

Põllumeestele valmistavad suurt muret seadusesätted, mis puudutavad lindude tahtliku häirimise keeldu ja seejuures ebaproportsionaalselt suuri karistusi, selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskodaja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Eelnõu kohaselt on karistuseks rahatrahv kuni 150 trahviühikut, juriidilise isiku trahvi suurus on kuni 150 000 eurot.

„Kokkuvõtvalt on keeld sellises sõnastuses, et kui sul isegi peaks tekkima mõte mais-juunis rohumaadel loomasöödaks vajalikku silo teha, siis pead arvestama, et saad kuriteo eest karistada. Veelgi karmimalt – tahtlikuks häirimiseks võib lugeda ka möödajalutamise või valel ajal köhatamise,” selgitas ta.