Kelmide skeemid muutuvad ajas: nad teevad enne sulle helistamist põhjaliku eeltöö ja teavad täpselt, mida öelda

Olgu ära öeldud, et petturid ei asu Eestis, vaid juhivad ja viivad neid kelmusi läbi välismaalt. Kui Eestis on sellise kurjategija tuvastamine ja tegevuse takistamine politsei jaoks võrdlemisi lihtne, siis välismaalt kurjategijaid kätte saada on keeruline. Aeganõudev rahvusvaheline koostöö ja erinevused riikide seadusandluses ning teatud juhtudel isegi asjaolu, et mõnes riigis ei ole mõne tuhande euro välja petmine kuritegu.

Juba aasta aega on levinud skeem, kus venekeelne helistaja tutvustab end mõne panga töötajana. Vaatamata sellele, et skeemiga on raha kaotanud sajad inimesed, kogukahju on üle miljoni euro ning uudised sellest pea iga päev kirjutavad, tundub mõnikord, et kelmid saavad muudkui hoogu juurde.

Üldiselt öeldakse, et helistatakse panga turva- või sisekontrolli osakonnast ja põhjuseks on kahtlased tehingud inimese kontol. Küsitakse, kas inimene ise on nende tehingute taga, ning saades vastuseks "ei", kiirustab helistaja tagant oma pangakontole „täiendavat kaitset“ peale panema, et rahaülekanne peatada.