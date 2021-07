Uus Euroopa kliimapakett lööb hinnatõusuga nõrgemaid

Põhistsenaariumi järgi kasvavad aastased energiakulud (v.a transport) iga majapidamise kohta 2575 eurolt 2015. aastal 3099 euroni 2030. aastal. See tähendab 20% kasvu.

On ka sellised stsenaariumid (erinevate poliitikate rakendamise puhul), et aastased energiakulud leibkonna kohta võivad 2030. aastaks kasvada veelgi rohkem, 23–28 protsenti.

Samas ennustab mõjuanalüüs ka perede sissetulekute kasvamist, mistõttu energiakulude osakaal leibkonna eelarves peaks tõusma aastatel 2025–2030 umbes seitsme protsendini ning siis hakkama langema. Teiste poliitikastsenaariumide järgi võib aga energiakulude osakaal kasvada rohkem, 7,6–7,8 protsendini.

Mis aga hullem, et lisanduvate kliimameetmete tõttu oodatav hinnatõus tabab eelkõige vähem kindlustatud elanikke. Mõjuanalüüsist võib lugeda, et see mõjutaks “madalama sissetulekuga töötajaid /.../ märkimisväärselt rohkem kui kõrge sissetuleku teenijaid”.