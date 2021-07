Noorendikes ja võserikes elutseb pisike röövlimaskiga tegelane – punaselg-õgija

Rohtu sellistes kohtades suve jooksul maha ei niideta, mistõttu on erinevalt niidust toidulaud läbi suve kaetud. Päris metsalinnuga siiski tegu pole ja latiealisesse puistusse punaselg-õgijatel enam asja pole.

Kuigi pikad päevad annavad võimaluse venitada käike isegi õhtutundidele, on paiku, kuhu ma suvel hea meelega ei tiku. Ei hommikul ega õhtul. Näiteks hoian eemale just raiesmikest piirkondades, kus liigub rohkelt rästikuid. Mind ei tõmba ka tihedad noorendikud, kuid ühte säärasesse otsustasin mõne aja eest siiski tungida. Just nimelt tungida, sest olin vastamisi rohelise müüriga.