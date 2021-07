“Kuu aega pole kohalikus haiglas aega olnud. Ja siis räägitakse, et vaktsineerimine on madal.” Vaktsiinibuss töötab sajaga

Esmaspäeva lõunal on Loksa paneelmajade vahel üksjagu sagimist. Juba mitmendat tundi seisab lasteaia parklas Viljandi haigla vaktsineerimisbuss. Selle ümber on kogunenud nii vaktsiinisoovijad kui ka niisama uudistajad.

“Pelgasin tegelikult seda vaktsineerimist väga. Ema ja sugulased said süsti aga kätte ja midagi nendega ei juhtunud. Otsustasin, et tulen ja teen ka. Äkki hakkab tööandja veel sügisel vaktsineerimist nõudma,” räägib Loksa elanik Sergei Linjov.

Samuti Loksa elanikud Raissa ja Boriss sammuvad kohale kõrval asuvast kortermajast. “Mina olen juba vaktsineeritud, nüüd tõin mehe kohale. Hommikul käisin vaatamas, järjekord oli väga pikk. Nüüd on rahvast juba vähem ja ütlesin mehele, et lähme nüüd. Meie koera Ladat nad kahjuks ei vaktsineeri,” muigab naine.

On ka neid, kes kohale sõitnud kaugemalt – Keilast, Kostiverest või Jõelähtmelt. Kuusalus elav Riina Rootalu tõi vaktsineerima oma teismelised lapsed. “Praegu jõuab täpselt enne kooli algust veel ka teise sutsaka ära teha. Loodan, et vaktsineerides tuleb kooliaeg kergem.”

Pereema räägib, et kuulis Loksa vaktsineerimisbussist alles samal hommikul. “Hakkasime reedel abikaasaga Digiloost lastele vaktsineerimisaegu broneerima, ja kui ma nüüd päris aus olen, siis valikuvariante nappis. Lastele sobib ainult Pfizeri vaktsiin ja tööajal on keeruline ka kaugele sõita. Alguses tunduski ainuke reaalne võimalus augusti keskel. Kirjutasin siis reede hilisõhtul perearstile, et mis me teeme. Ta vastas täna hommikul, et sõitke Loksale, seal saab eelneva registreerimata.”

Poole kaheks on Viljandi haigla infektsiooniõde Maris Paas vaktsineerinud kokku 108 inimest. “Meie jaoks on päev korda läinud, kui sada tuleb täis. Kui kakssada inimest läbi käib, siis on päev tegelikult juba väga tihe, mingit istumist pole,” lausub ta.