"Minu pidu värskes Apelsinis väga kaua kesta ei saanud." Ansambli 40 aasta meenutusi asutajatelt ja Ivo Linnalt

Lugu ilmus esmakordselt Apelsini 40. sünnipäeva puhul 2014. aastal.

Kui mõne muusikamehe elust on tubli kaks kolmandikku täitnud muusikaline kooslus nimega Apelsin, siis oleks patt jätta meeste käest küsimata, millisena on need 40 bändiaastat meelde jäänud.

Meenutavad Apelsini asutajaliikmed Tõnu Aare ja Ants Nuut ning vahepeal bändi kindlaks ikooniks olnud Ivo Linna.

Tõnu Aare (T. A.): Lugesin kusagilt, et meid on tituleeritud isegi vanameistriteks, tegelikult – miks mitte, kõigil Apelsini asutajail on 60 juba kukkunud. Ei teagi, mis me ansambli sünnipäevaks oleksime määranud, kui Mati Talvik poleks just 11. mail 1974 meid oma telesaatesse “Suveõhtu” kutsunud. Järgmisel päeval sündis Jaan Arderil tütar Helin-Mari.

Minu pidu värskes Apelsinis väga kaua kesta ei saanud.