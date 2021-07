Pikk Hermann on Tallinnas voorimees

Oli aasta 1928. Kümneaastaseks saanud Eesti Vabariik oli iseseisvuse saavutamise nimel oma võitlused võidelnud, diplomaatilised suhted klaarinud ja arenes jõudsalt. Riigivanemaks oli sel ajal Jaan Tõnisson, keda rahvasuu ka Koodi-Jaaniks kutsus. Sel ajal käis elus esimest korda Tallinnas üks Kohila valla talumees Nigula Jaagup. Mõni aeg hiljem kohtus ta oma naabrimehe Matsu Kustasega, kes uuris Jaagupi Tallinna-muljeid. „Kas sa Pikka Hermanni nägid?“ küsis Kustas. „Nägin ja ajasime tükk aega tänaval juttugi. Ta on Tallinnas voorimees!“ oli Jaagupi vastus. Kustas muiates: „Ära aja rumalat juttu! See on ju Tallinna torn!“ Jaagup vaikselt: „Ah et torn vä...“ Kustas jälle küsima: „Aga kas sa Paksu Margareetat nägid?“ Jaagup õhinal: „Nägin, nägin. Tema on Raekoja platsi õllebaaris ettekandja. Ajasime mõne sõna juttugi!“ Kustas naerdes: „Ah, mis sa luiskad! See on ju ka torn!“ Jaagup punastades: „Ah et ka torn vä...“ Kustas edasi küsima: „Kas sa Koodi-Jaaniga ka jutule said?“ Seekord oli Jaagupi vastus enesekindel: „Keda sa tögad? See on ju ka torn!“