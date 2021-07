4000 eurot kilo eest! Kartuli asemel trühvel: lätlased rajavad lootusrikkalt üha uusi trühvliaedu

Prantsusmaal, Inglismaal ja teisteski talutava kliimaga Lääne-Euroopa riikides on trühvliaiad üsna levinud, hoolimata tõsiasjast, et seal võib restoraniväärilisi trühvleid välja kaevata ka loodusest. Meie kandis pole väärtuslikumaid trühvleid leidnud veel keegi ning puuduvad ka täpsed andmed Läti trühvliaedade ja nende saavutuste kohta. Võib arvata, et sääraseid aedu on Lätis vähemalt 15, ilmselt rohkemgi.

Väike märk sellest on ka viimastel aastatel tõusnud trühvlikoerte populaarsus. Selge on aga see, et iga trühvlikasvataja ei soovi tuntust. Eriti need, kelle jaoks on trühvlid seotud tõsiste äriplaanide ja lootustega. Trühvliistikud on kallid, trühvlikoerad väga kallid ning ülemäärasel populaarsusel on alati omad ohud.

Ent on ka trühvlikasvatajaid, kes ei pelga tähelepanu. Portaal Tasty.lv külastas möödunud nädalal Riiast lõunasse, Jelgava lähistele jääva talumajapidamise Jaunavas trühvliaeda, mida peavad Atis Drullis koos abikaasa Rita ja talu juhataja Kristīne Vilkaga.

Kus see aed siin on?!

Filmiklišeed või teab mis muud pähe kargavad mõtted panevad pilguga otsima midagi, mis meenutaks vähemalt kaudegi oliivisalu. Jõudes trühvliaia kõrvale, tekib küsimus: oot, kus see aed siin on? Pilgule avaneb lai-lai muruplats, kuhu on paiguti istutatud suuremad ja väiksemad puukesed, mõni päris äbarik, ainult paar tükki ulatuvad inimese pealaest kõrgemale. Aga siin me oleme – aias!

Trühvliaia pidaja Atis Drullis alustas koos abikaasaga selle rajamist 2013. aastal. Varem oli siin rapsipõld, aga kodu ehitades näis, et tahaks midagi väheke huvitavamat – ei kasvata ju kodu kõrval rapsi või kartulit! Reisid Prantsusmaale, esimesed maitseelamused prantsuse restoranides andsid hoogu mõttele – trühvlid!

Miks just trühvlid? Atis naerab ja ütleb: „Siis ei pea igal aastal midagi tegema – selline laisk variant.” Mõtlen, et kannatlikkust nõuab selline aed küll korralikult. „Kas peab siis kiirustama?" küsib Atis vastu.