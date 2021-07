Käimasolevatel Tokyo olümpiamängudel osaleb kolm eesti sporthobust ning üks neist eestlasest ratsanikuga – Donna Anna ja Dina Ellermann (Eesti) koolisõidus, Alfons Ra ja Yuri Mansur (Brasiilia) ning Caesar ja You Zhang (Hiina) takistussõidus.

Kolm Eestis sündinud ja välja sõidetud hobust praegu korraga olümpial on Eesti ratsaspordi grand old man'i Raigo Kollomi sõnul veidi nagu õnnemäng, juhus. “Normaalne oleks väikesel tõuraamatul, nagu meie oma, vast üks. Meil lihtsalt vedas, et meie hobuseid ostsid sellised ratsanikud, kes nendega oma riigi takistussõidukoondistesse pääsesid,” mõtiskleb Kollom.

Loe edasi, mida arvavad hobuste endised omanikud ning millised võiksid olla medališansid.