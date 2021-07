Tartumaa maasikad müüakse Soome, seal ostavad neid kohalikud eestlased

„Tänavu läks maasikaaeg väga kiiresti. Kui tavaliselt korjame maasikaid veel augusti alguses, siis nüüd said need juuli keskel otsa. Tundub et meie kliima on muutunud,” rääkis perenaine Kärt Karhunen lisades, et tänavu oli olukord hullem, kui eelmisel aastal.

„Õhtul otsid inimesi, kes tuleks järgmisel hommikul korjama ja pärast vaatad, kellele maasikaid müüa,” selgitas ta. Marjad said ju suure kuuma tõttu korraga valmis ja just jaanipäeva paiku, kui turud olid kinni ja polnud ka liikvel inimesi, kes marju ostaksid. Nii et osa saagist viidi sügavkülma.

Samas jäid osad maasikad ka põllule.