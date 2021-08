Suurima põllumajanduskontserni rajaja avaldab edu saladusi: võtmesõna on inimesed, panus järelkasvu ning noortesse

Agrone juhatuse esimees Raul Jeets, kas teid võib nimetada põllumeheks või pigem investoriks?

Olen linnapoiss ning mul pole ka põllumajandusharidust. Käisin koolis ja elasin Valgas, aga kogu vaba aja veetsin lapsepõlves vanaema juures Hummulis, olen just siin üles kasvanud. Ma ei pea end põllumeheks, pigem ettevõtjaks. Võin öelda, et ettevõtlus on minu kirg.

Kuidas teie ettevõte alguse sai?

Kui oleksin teadnud, mida põllumajandus endast kujutab, oleksin ilmselt kaugele ära jooksnud, sajandilõpu kriis tuli ääremaadele ikka väga raskelt.

Endine Hummuli sovhoos oli vinduma jäänud, mõtlesin, et mis s