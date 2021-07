Kui muusikud ei tuurita, jääb rahvas kultuurita!

SAJANDITAGUNE NALI

SIRJE A. REI kogust

Üliõpilane loeb raha

Üliõpilane, kes peab arveid maksma, loeb oma raha üle: “See raha saab majaperemehele, see raha kingsepale, see rätsepale, see pesunaisele... aga stopp! Omale ei jää ju mul midagi järele! Ükskõik. Jään mina ilma, jäägu teised ka!” Ja üliõpilane pistab raha tagasi kotti.