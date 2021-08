ÕPETUS | Kuidas teha liblikavõrku?

Liblikate suvise romantika võib säilitada pildile või videole, ent miks mitte valmistada endale liblikakogu. Efektseid, kuid hapraid liblikaid võib püüda ilu pärast, aga suuremat kasu toob nende teaduslik kogumine.

Eesti Lepidopteroloogide Seltsi kodulehel on kirjutatud, et mida rohkem me liblikaid uurime, seda rohkem mõistame ümbritsevas looduses toimuvaid protsesse. Lepidopteroloogid on inimesed, kes liblikaid teaduslikult uurivad ning neid püüavad ja koguvad.

Teaduslikult on liblikad soomustiivalised lülijalgsete seltsi kuuluvad putukad. Eestis elutseb üle 900 liigi suurliblikaid ja üle 1000 liigi pisiliblikaid. Suurliblikad jaotatakse eluviisi järgi päeva- ja ööliblikateks.