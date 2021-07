Vabanemise alguse aja põllumajandusminister Harri Õunapuu: suured lollused olid välistatud

Harri Õunapuu on Maalehele 10. jaanuaril 1991, kui ta oli Rapla maavanem, muu hulgas öelnud: „Mujal maailmas õpitakse kõik enne selgeks ja minnakse alles siis tegutsema. Meie püüame millegipärast enne kõik valmis teha ja suured rahad magama panna, et siis näha tehtud sammude vale suunda. Au sisse peaks tõusma koolitus.”

Praegu toimetavad Õunapuude Hagudi külas Keila jõe käärus asuvas Jüri-Jaagu kodu hoovis kolm robotmuruniidukit ja hundikoer Caesar.

Õunapuu võtab üsna kohe me jutu suunamise enda kätte ja küsib ning vastab ise, tal on olnud aega mõelda: „Mõtlesin, et miks me oleme oma ministritega sellises kohas, nagu oleme. Mis lollusi nad teevad! Kui rumalat juttu vahel ajavad! Miks see niimoodi on? Alguses ei olnud ju niimoodi?“