Euroopa terviseliit parandab Eesti võimalusi pandeemiatega toime tulla

Loodav Euroopa Terviseliit on poliitiline arutlusteema. Marina Kaljurand selgitab, et Euroopa Liidus on kokku lepitud, et tervishoid on liikmesriikide pädevuses ehk tervishoiuga seotud küsimusi otsustab iga riik ise. „Terviseliidust kõneldes on ühel pool ratsionaalsus ehk soov vaadata, milliseid tervishoiuga seotud küsimusi on õigem lahendada liikmeriigi tasandil ja milliseid Euroopa Liidu tasandil,” ütleb ta ning toob näite Covid 19 kriisist: „Vaktsiinide varumisel on suur eelis, kui tegutsetakse koos ehk räägitakse koos rahvusvaheliste farmaatsiafirmadega. Ravimite ja vaktsiinide ühisest hankimisest võitsid eelkõige väikesed riigid nagu Eesti, kelle turg ja rahvaarv on globaalses mõõtmes väga väike ja muudab läbirääkimised seeläbi keerulisemaks. Olen kindel, et Eestil ei oleks õnnestunud hankida nii palju vaktsiine ja just sellise hinnaga, kui oleksime läbi rääkinud üksi.”

Marina Kaljurand selgitab, et Euroopa Liidus on kokku lepitud, et tervishoid on liikmesriikide pädevuses. Foto: Priit Simson

Valmis tuleb olla ka uuteks kriisideks

Yana Toom märgib, et koroonapandeemia ei pruugi jääda viimaseks „mustaks luigeks”: „Tulevikus muutuvad tervishoiuteenused paremaks, kättesaadavamaks ja kogu süsteem hakkab tööle seisakuteta. Ma arvan, et terviseliidust tulenevat kasu kogeme oma nahal kõige tõenäolisemalt siis, kui toimub järgmine ulatuslik katastroof nagu koroonaviiruse pandeemia. Sellised sündmused – nn mustad luiged – on täiesti ettearvamatud. Nagu viimased poolteist aastat on näidanud, on parem nendeks varakult maksimaalselt valmis olla.”

Yana Toom rõhutab, et Brüsseli võimu ei tasuks üle hinnata. Foto: Kiur Kaasik