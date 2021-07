Heli Raamets: valeinfo paneb vastu tahtmist rasva sööma

Meil oli sõbrannadega plaanis mõnus õhtune istumine, nii et haarasin poest läbi minnes kaasa BBQ-kastmes praeleivad. Need on väga maitsvad, ja mis peamine – seal peaks olema alla ühe protsendi rasva. Rannahooajal ei taha ju endale üleliigset rasva sisse süüa.

Tundus küll väheke imelik, kuidas saab praetud toit olla nii madala rasvasisaldusega, tavaliselt on näiteks küüslauguleibades 20–30 korda rohkem rasva. Aga mõtlesin, et ju on kasutusel mingi eriti peen tehnoloogia.

Mekutasin mõnuga nende leibade kallal ja ühel hetkel märkasin, et teised ei puutu seda maiust. „Need on ju nii rasvased,” arvasid sõbrannad. Kinnitasin usinasti, et vastupidi, tegu on peaaegu rasvavaba toiduga, pakendi peal on kirjas. Üks sõbranna proovis ja ütles, et maitsest on aru saada – see on liiga hea, et olla rasvavaba, kindlasti on seal hulga rasva.

Selgus saabus siis, kui viisime need praeleivad ja veel kümme toodet toidulaborisse analüüsi.