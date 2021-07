FOTO | Metsamees jäi napilt ellu: harvesteri ette sattus granaat

Sündmuskohale kiirustanud demineerijad tegid lõhkekeha kahjutuks ning selgitasid, et plahvatusest päästis suure tõenäosusega vaid õnn, et temperatuur granaadi saagimisel ei jõudnud tõusta lõhkeaine isesüttimise piirini ning et saetera ei tabanud tundlikku lõhkeainet sütikus. Mõni millimeeter veel ning metsamees või vähemalt mõni osa temast võinuks paugu korral puu otsas olla küll.