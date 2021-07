TELESOOVITUSED | Tõde antibiootikumidest, ”Seitse aastat Tiibetis” ja unustatud rahvad

”Seitse aastat Tiibetis”



Reedel, 6. augustil kell 21.30 pakub ETV2 kinoklassikat “Seitse aas­tat Tiibetis” (USA, Suurbritannia 1997). See on Austria rännumehe ja kirjaniku Heinrich Harreri autobiograafilisel romaanil põhinev suurejooneline draama. 1939. aastal läheb Austria mägironija Heinrich Harrer Himaalajasse, et vallutada kuulus Nanga Parbati mägi. Katse luhtub, ja kuna alanud on Teine maailmasõda, siis inglased vangistavad ta. Koos sõber Peteriga õnnestub Heinrichil põgeneda üle piiri Tiibetisse, kus ta saab endale kaaslaseks noore dalai-laama. Auhinnatud Prantsuse filmilavastaja Jean-Jacques Annaudí draamas teeb ühe karjääri säravamatest rollidest Brad Pitt.