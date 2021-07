Tulu metsast täna või tulevikus – kuidas erineb metsa majandamine?

Timber.ee metsaspetsialist Kristo Kütt

AS Timber metsaspetsialist Kristo Kütt ütleb, et läbinisti valesid tegutsemisviise pole olemas ning iga metsaomanik teeb oma metsa puudutavaid otsuseid oma parema äranägemise ja vajaduse järgi. Mõistma peab sedagi, et metsaomanikud on erinevad ja soov saada "raha kohe kätte" on sama hea lahendus, kui "praegu mets korda, raha tulevikus variant". Oluline on vaid see, et metsaomanik ei kannaks kahju, ehk ei satuks pahatahtlike metsavahendusfirmade orki, kes ostavad metsakinnistuid ja raieõigusi kokku turuhinnast märkimisväärselt madalama hinnaga, lubades metsaomanikule lisaks istutamist, hooldusraieid või muid töid ühe lepingu raames.

Millised on Eesti erametsaomanikud, kelle nägu on ka Eesti mets?

Eesti metsamaa pindala on natuke enam kui 2,3 miljonit hektarit, mis tähendab, et üle poole Eesti maismaast on metsaga kaetud, täpsemalt 51,3%. Selle üle saame vaid uhkust tunda, sest oleme üks metsarikkamaid riike Euroopas. Riigi enda majandada on kogu metsaga kaetud alast 47,2% ning eraomandis on 48,2% metsast. Eraomandis olev mets jaguneb omakorda selliselt, et juriidiliste isikute käes on 20,5% ja füüsiliste isikute käes 27,5% metsast ning kokku on meil umbes 113 000 erametsaomanikku, kellest suurem osa ehk 95% on füüsilised isikud.

Hea meel on tõdeda, et eraisikuist metsaomanikke tuleb ka üha enam juurde, kuid paraku neile kuuluv metsamaa pindala kahaneb juriidilistest isikutest metsaomanike kasuks. Keskmisel füüsilisest isikust metsaomanikul on metsa 6,4 ha ringis, kuid ettevõtete omanduses sellest ligi kümme korda enam ehk ligi 60,5 ha. (info Maaeluministeeriumi kodulehelt).

Miks see nii on? Eks vastuseid ole sellele küsimusele mitu. Näiteks paar aastat tagasi viisid Tallinna Ülikool ja Turu-uuringute AS läbi uuringu, mille eesmärk oli saada ülevaade, milline on keskmise metsaomaniku profiil, tema arusaamad ja väärtushinnangud ning plaanid oma metsa kasutada.