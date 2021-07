Lugu sellest, kuidas edukas ärimees loobus pärast välgutabamust oma äridest

Peale seda, kui välgutabamus võttis Pärnumaal seitmse veise elu, kajastas Maaleht ka seda, kui suur võimalus on inimesel välguga pihta saada. Taasavaldame siinkohal ka Maalehe arhiivist loo edukast ärimehest, kes välgutabamise järel elus kannapöörde tegi. Artikkel avaldus esmakordselt 2018. aasta jaanuaris.

Loe ka:

Praegu toimetab Reimo Lilienthal Järvamaal Kirna mõisas ning seal ühes toas küdeva kamina juures pühade paiku juttu ajamegi. Mõisaperemees tunnistab, et ärimehena poleks ta sellist lagunenud mõisahoonet kunagi ostnud, kuid kuna tegu on maailmas ainulaadse paigaga, kus inimesed juba viimased 20 aastat käinud maapõuest kiirgava energia toel oma tervist turgutamas, otsustas ta kompleksi soetada, et seda ka edaspidi kõigi abivajajate jaoks avatuna hoida.

"Enamiku elust olen ma tegelnud äriga, autode müügiga, olnud sel alal edukas ja saanud endale kõike lubada. Kõik nädalavahetused sai sisustatud pidutsemisega ja nädala esimesed päevad sellest toibumisega.

Olin väga edev, auto tagumiku all pidi olema kõige uuem ja parem mudel. Kõik väline, millised on riided või käekell, oli minu jaoks väga oluline. Praegu maksab kogu mu garderoob vähem kui sel ajal minu üks paar kingi. Kõike, mida ma elus tegin, tegin ainult raha pärast, nagu enamik ärimehi.

Nüüdseks on see täiesti muutunud."

Mis tol saatuslikul päeval kuus aastat tagasi juhtus?

Olen purjetanud üle 35 aasta. Mul paluti viia üks suur ja uhke katamaraan Ateenast Kanaaridele ja sealt edasi Kariibidele. Esimene peatus oleks olnud Maltal.