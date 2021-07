PUUST JA PUNASEKS | Kolm lihtsat võimalust, kuidas saada vaktsineerima

Valitsus otsustas täna, et alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. See puudutab näiteks restorane, kinosid, spordiklubisid. Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.