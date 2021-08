Oktoobrilapsed looduses

Pinginaaber Neeme oli leidnud metsloomapabulaid, ja kui õpetaja tema poole pöördus, asus poiss õhinal oma saaki tutvustama: „Need kõige väiksemad on jänese omad – näiteks nagu oktoobrilapsed. Suuruselt järgmised on kitsepabulad – need võiksid olla pioneerid. Veel suuremad on aga põdra omad – need on komnoored!“