Kas tõesti vahetati Kohtla-Järvel Rakvere viinereid terase vastu ja mõnes ettevõttes maksti palka pihvides ning viinerites? Muhedad meenutused 30 aasta tagant annavad vastuse. Ka sellele pärimisele, et kui palju on Rakvere viineri retsept üldse aegade tuules muutunud ja millal on viineril sünnipäev.