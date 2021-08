Helgi Sallo 80 | Mida rääkis ta Suurest Armastusest elus

Kui Helgi oli äkki Estonia laval, siis ei jäänud ta kellelegi märkamatuks. Mäletan mõne kogenud kolleegi ütlemisi: „See laps ei kõlba Estoniasse, ta paljastab mitme teise andevaesuse, pealiskaudsuse, vähese pühendumise.” Ka mina olin kohe nende ütlejate hulgas. Oli ka neid, kes ütlesid: „Mängib-tantsib küll, aga hääl on nõrguke, Estonia on ikkagi ooperiteater.” Nüüd teame, kui palju opereti-, muusikali- ja ooperipeaosi on see nõrguke hääl hästi maha laulnud. Helgit märkasid nii asjatundjad kui rahvas. Mis siis veel rääkida minusugusest nõrgast mehest. Eks olnud enese näitamises koos tuntud ja lugupeetud tähega nii laval kui telesaates „Horoskoop” algul parasjagu edevustki. Kui taipasid, et tugevamate ja väärikamate rinne pole edu saavutanud, siis oli ka võidujoovastust. Praegusaegne moesõna suhe on kuidagi tühi ja õõnes. Nimetatagu seda, kuidas keegi soovib, aga meie vahel tekkis midagi ilusat, milles polnud ettekirjutusi, tingimusi, survet ega lubadusi. Kuhu see välja jõudis, rõõmustab ja seob tänaseni. Ma ei mäleta tunnete sundjagamist ema või tütre kasuks. Liina oli rõõmuks-mureks nagu iga laps kõigile vanemaile. Liina otsus jääda kogu eluks koduperenaiseks ei ajanud mitte muigama, vaid lausa naerma. Olin kindel, et sellel luulul pole pikka iga. Kui ema särtsust on tütrele üle kandunud kas või veerand, siis hakkavad koduseinad ahistama. Koduperenaine trügiski lavale ning tal on juba mitmeid õnnestumisi ja auhindu. Usun, et Liina ise peab oma parimateks õnnestumisteks siiski Reti Mariat ja Johannest ja... Kes teab.

Helgi elus on viimase kümne aasta jooksul juhtunud ka kurbi sündmusi. 2011. aastal lahkus igavikku tema Suur Armastus. Kuidas üle saada sellest, kui lahkub mees, kes on su elus aastakümneid olnud üks ja ainus?

Olen selle üle palju mõelnud. Minu õnn oli, et me ei elanud Unoga päevast päeva koos. Lahku-kokku oli meie elu rütm – ta tuli, oli, läks ja mina olin niisuguse rütmiga leppinud. Ma suutsin uskuda, et nii ongi hea. Vahel hämmastusega mõtlen: ma olen ju väga isekas inimene – kuidas ma suutsin sellise asjaga leppida?

Kes mind tunnevad, ütlevad ka, et see oli uskumatu. Ega see, et Uno füüsiline keha on läinud, ei muuda seda, mida kõike ta mulle andis. Tohutu armastus pole kuhugi kadunud, see on siin (Helgi asetab käe oma südame kohale – H. K.). Ma nagu ei adugi, et teda füüsiliselt enam ei ole. Liina käis matusel, saatsin temaga oma lilled, aga ise ma ei läinud, mulle jäi Uno meelde elavana.

Kummaline: pärast Uno lahkumist 2011, kui Hüürus „Head ööd, ema” mängisime ja kui mul oli enne esimest etendust hirm, kas ma olen saanud teksti nii ülikiiresti selgeks, nägin Unot äkki oma silmade ees, nagu ta oleks sealsamas seisnud. Ütlesin: „Uno, ma ei ole sinult mitte kunagi midagi palunud, aga nüüd ma teen seda: kui sa tõesti mind armastasid, siis palun, aita mind sellest etendusest läbi!” Ja etendus õnnestus mitte sada protsenti, vaid isegi paremini. Sellest õhtust alates käib mul iga etenduse eel väikene palve Uno poole. Ma ei kujuta ette, et läheksin lavale selle rituaalita.

Hommikuti, kui ma oma kodus köögis söön, on ka Uno mu laua taga. Ja akna taha tuli ükskord üks kajakas, seisis ja seisis, ei läinud ära. Mitu päeva järjest tuli. Mõistus ütleb, et kajakas tuli sellepärast, et meie majas ülemisel korrusel elab vanaproua, kes toidab linde, ja kajakas eksis korrusega. Aga mulle meeldis uskuda, et see on Uno hing, kes kajakana lendab. Kajakas ei lennanud ära, kuigi tegin akna lahti, ja ma ütlesin talle: „Rahune nüüd maha, Unokene, kõik on meil siin hästi!” Pidin tööle jooksma, aga tema jäigi mu akna taha istuma. Sain ta enne veel ilusti pildi peale.

Veel oli selline lugu. Magan, on sügav öö. Äkki kuulen, et alt antakse kella, tõusen üles, lähen avama ja kuulen Uno häält. Ütlen, et tule sisse, sul on ju oma võti, ja panen toru ära, lähen voodisse tagasi. Hommikul ärkan selle peale, et keegi nagu tõusis mu voodi serva pealt. Istusin tükk aega ja mõtlesin, oli see nüüd öösel päriselt või ma nägin und. Uno oli ju juba läinud, ma ei saanud enam tema häält kuulda!? Aga selliseid asju võib juhtuda, kui teine inimene on nõnda su südames. Mõtlesin, et ehk räägin temaga oma sisimas liiga palju, peaksin ta lahti laskma...

Ükski inimene pole siin maamuna peal igavene. Aga nagu ütleb Dustin Hoffmani filmi „Kvartett” moto:

ÄRA SURE ENNE, KUI SA SURED!

Mina arvan täpipealt sedasama.