Teemaõhtu: Helgi Sallo 80

Teisipäeval, 10. augustil kell 22.00 on ETV eetris Helgi Sallo sünnipäeva eelõhtul salvestatud vestlussaade “Helgi Sallo. Jumala puudutus”. See on Vahur Kersna sisutihe vestlus Eesti läbi aegade ühe anderikkaima ja särtsakaima näitleja-lauljaga.