Kuidas kommunismitont ei pidurdanud Arnold Rüütli jõudmist Kadriorgu

Rüütli n-ö presidendiaktsiaid vedas avalikkuse silmis alla ka see, kui Riigikogu valimisvoorude lõpus augustis pöörasid Keskerakond ja Rahvaliit põhjalikult tülli.

Rahvaliit küsis tsentristidelt selget lubadust, et Keskerakond toetab valimiskogus Rüütlit. Aga Edgar Savisaar polnud valmis seda andma. Siis võtsid Villu Reiljani kaasvõitlejad Riigikogu kolmandas voorus Keskerakonna kandidaadilt Peeter Kreitzbergilt toetuse ära. Keskerakond teatas, et Rahvaliit reetis Kreitzbergi. Reiljan jäi aga külmaks: “Meie ei ole siin kellegi taskupartei. Me oleme suur erakond.”

Valimiskogu esimesest voorust pääsesid septembris edasi Rüütel ja Savi, viimane võitis ülinapilt Peeter Tulvistet. Vaheajal enne lõpptulemuse selgumist tegid Mart Laar, Siim Kallas ja Toomas Hendrik Ilves aega parajaks välisministeeriumis. Nad vaatasid toimuvat telerist, tunne oli nadi. “Oli mingi lootus, et võib-olla ei tule Rüütel,” on Ilves meenutanud. Diplomaat Harri Tiido tõi konjakit, mis valitsusele ebasoodsa tulemuse selgumisel välja valati.