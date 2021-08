Vähemasti augusti esimesel esmaspäeval kaldus väikelinn Türi turg maa poole, sest kell 10 oli avatud vaid kalapood ja teisi kauplejaid polnud.

Samas arvestades, et kõrvitsad on Türil nii suured, et veerevad teiste aeda või tänavale, tundub tõesti, et kõigil on oma aed ja milleks siis turgu üldse vaja on.