Nõrga talu floksikollektsioonis on üle kahesaja sordi. Õitsemine algab juuli esimestel nädalatel ja kestab septembrini. Õitsemise tipphetk on aga alati augusti esimestel nädalatel. Flokide kasvatamisega on tegeletud üle kahekümne aasta.“Aed ilma floksita pole mitte ainult eksimus, vaid patustamine suve vastu," on öelnud nimekas Saksa aednik Karl Foerster

Niisiis on 7. ja 8.augustil põhjust ette võtta reis Viljandimaale.

Miks on floksinäitus nii populaarne? Sest inimesed näevad reaalselt erinevaid sorte, saavad küsida nõu ning põnevaid sorte ka kaasa osta. Lisaks saavad külastajad igal aastal valida näitusel oma lemmiku.