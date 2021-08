Kes vastutab keritud läbisõiduga auto eest?

Kuidas see kuu on möödunud? “Rahulikult. Inimesed on kuulnud läbisõidunäiduga seotud muudatustest ja omalt poolt oleme sõidukite registreerimiseelses kontrollis selgitanud uusi tingimusi. Õnneks saavad kõik aru, et õige läbisõidunäit sõidukil vähendab pettuseid,” vastas transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra.

Tartus paiknev Tauf-Auto müüb peamiselt Saksamaalt toodud Volkswagen Groupi kasutatud autosid nagu Volkswagen, Škoda ja Audi. “Ma kiidan selle Taavi Aasa otsuse heaks küll. Nüüd vähemalt tekib aus konkurents. Kasutatud autode müüjaid on ikka väga palju,” ütles ettevõtte juhatuse liige Andrias Tammistu. Ta tunnistas, et autot, mille läbisõit on üle 200 000 km, on raske müüa, ja neilegi on üritatud tuua muudetud läbisõiduga autosid.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo märkis, et peamiselt tulevad läbisõidunäidu manipuleerimised välja sõiduki ülevaatusel ja registreerimisel ning politsei menetlusse jõuavad need juhtumid transpordiameti või kodaniku kaebuse kaudu.

Muudetud läbisõidunäiduga auto omanikku võib karistada rahatrahviga ja politsei ei pea tuvastama, kus või kelle poolt näitu muudeti.