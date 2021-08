Margus Kasterpalu: “Kõigepealt kõlavad need laulud, mida me laulsime enne, kui vabaks saime. Esimene 1980. aastate laulude plokk läheb tele-eetrisse Tartust ERMi maja eest. Kõlavad näiteks Rannapi “Ei mullast”, malevalauluna sündinud Mart Siimeri “Homme”, Justamendi kuulus “Maa tuleb täita lastega” ja “Mässajate laul” “Viimsest reliikviast”. Nende laulude tollasele võimule vastanduvat sõnumit tajuti ridade vahelt ja vahel ka ridade seest. Tartu Raekoja platsil kõlas ju 1987. aastal fosforiidisõja laulu “Ei ole üksi ükski maa” esmaettekanne ja me ei unustanud seda laulu 20. augusti kavasse panna."

Samal ajal esinevad Tallinna lauluväljakul tolleaegsed tuntud ansamblid Kukerpillid, JMKE ja Singer Vinger. Iga bänd saab ühe looga ka teleülekandesse ja kohal olev publik saab kontserdi.