Valmistoitu vali säilivusaja järgi

Esimese valikuna soovitavad toitumisnõustajad muidugi värskest toorainest ise valmistatud toitu, sest sedasi saab tagada võimalikult paljude vitamiinide ja mineraalide säilimise. Valmistoidu osakaal toidulaual peaks olema nii väike kui võimalik, kuid siiski on hea teada, mille järgi parim valik teha.

Toitumisnõustaja Monica Lauri sõnul peaks pakendil olev info olema võimalikult selge, kuid ta tõdeb, et selle järgi ei saa hinnata tooraine kvaliteeti. “Toitumisnõustajate jaoks on oluline, et inimesed kasutaksid kvaliteetset toorainet,” räägib ta. “Väga tihti tehakse valmistoit soodsast toorainest, mis tähendab seda, et kasutatakse näiteks oliiviõlist jääkõli, soolad ja suhkrud on alati valged. See võib olla juuksekarva lõhki ajamine, aga kui süüakse väga palju valmistoitu, siis tuleb arvestada, et see võib olla toitainevaene.”