Maailmakuulus naisdetektiiv Warshawski seikleb ka Maalehe raamatus

Feministliku ideaali prototüüp

Kahjuks on Paretsky, kes on avaldanud 19 Warshawski romaani, viimase neist mullu, Eestimaal põhjendamatult varju jäänud, kuigi suur hulk ilmakuulsaid krimikirjanikke nimetavad teda üheks oma iidoliks. Maakeeles on ilmunud ainult kaks Warshawski saagat ja sedagi ammu-ammu. Ehk puhub Maalehega ilmuv “Ainult hüvitis” söed hõõgvele.

Esimeses Warshawski loos kisub pealtnäha lihtne tööots väga kiiva: isa palkab detektiivi otsima poja kadunud silmarõõmu, kuid V. I. leiab hoopis noor­mehe surnukeha, mispeale kaob isa jäljetult. Pisut uurimistööd ja selgub, et klient polnud hoopiski tapetu isa ning kadunud tüdruk on suures ohus. Seega peab Warshawski ennast säästmata kuritegelikule maailmale vastu astuma.

Kriitikud võtsid War­shaws­ki hästi vastu ning autorit kiideti krimiromaanide feminismiga vürtsitamise eest. Samas tõdeti, et on tavapäratu tõsta nii jõuliselt esile iseseisev ja sõltumatu naine, feministliku ideaali prototüüp, kes on lahutatud ega torma järgmisse suhtesse ehk mehe kaitse alla. Traditsioonidest kõrvalekaldumine on seegi, et naine, kes peaks olema nõrgem kui mees, saab ohtlikes olukordades, kuhu autor Warshawski asetab, suurepäraselt hakkama just tänu füüsisele ja vaimu vägevusele.