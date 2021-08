FOTO | Kuumalaine pani arbuusid ka Eestis eeskujulikult kasvama!

“Sel aastal oli võtmeks õige külvi- ja istutusaeg. Kes sellega hiljaks jäi, peab kahjuks kehva saagiga leppima,” ütleb Mäeotsa talu perenaine Maarja Koivuoja Järvamaalt.

Rabarberisaak hea, ploomidel kehv

“Rabarber jõudis juunis kenasti täis kasvada ja siirup sai auruti abil pudelitesse villitud,” räägib Koivuoja. Ta lisab, et näiteks füüsalile on see kuivus ja kuumus sobinud. “Kui eelmisel aastal kasvatasin füüsalit ainult kasvuhoones, siis sel aastal on ta lausa invasiivselt vallutanud kogu mu aiamaa. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, kuid teda on kõikjal!”

Tänavu tuleb tema sõnul ka väga hea kodumaise arbuusi ja viinamarja saak. “Kunagi varem ei ole me oma aiast nii suuri arbuuse saanud kui sel aastal. Esimesed viinamarjadki on kasvuhoones juba valmis ja maitsevad magusalt,” räägib ta.