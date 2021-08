Antsu arveraamat, kus oli täis-, pool- ja veerandpruutide rehnut

1950. aastate algusest mäletan Antsu, kui ta käis meilt piima viimas – tuli ikka jutuga, et tahab kaimu kaeda. Ükskord oli tal kaasas arveraamat, nagu ta ise nimetas. Selles pidi olema täis-, pool- ja veerandpruutide rehnut, mida mulgi soovitas pidama hakata. Et ma sel ajal neid kritseldusi lugeda ei osanud, ei tea öelda, millises pruutide tulbas oli Kati, kes sõja tulles Kandlikust lahkus. Aga kahetsen, et esimesse klassi minnes Antsu õpetuse unustanud olin ja see alles nüüd meelde tuli.