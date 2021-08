"Kes tahab mett süüa, võtku ikka lusikaga toasooja mett!" Mida arvavad TikToki trendist Eesti mesinikud?

TikToki kasutajad üle maailma loovad külmutatud mee söömisest muudkui oma versioone, aga mitmed on hiljem kurtnud, et tundsid end pärast külmutatud mee söömist halvasti. Põhjuseks nimetati loos asjaolu, et kui inimene sööb kasvõi viiendiku pudelis olevast meest, on suhkrukogus kehale liiga suur. Eksperdid hoiatasid, et katsetajad riskivad kõhulahtisuse, puhitustunde, kõhukrampide ja muude kõrvaltoimetega. Lisaks võib mee sellisel kujul ja sellises koguses söömine põhjustada hambaauke.

Heaoluekspert Neeha Nagpal rääkis The Independentile, et kuigi mesi on looduslik magustaja ja sel on mitmeid positiivseid omadusi meie tervisele, põhjustab külmutatud mee söömine tõenäoliselt mitmeid vaevusi ja seda tuleks hoida toatemperatuuril.

Rääkisime kahe Eesti mesinikuga, mida nemad sellisest tegevusest ja võimalikest tervisehädadest arvavad.

Mesinik Ene Laur selgitab, et mesi tegelikult ei tahkestu ka sügavkülmas nagu jäätükk, vaid on ikka vedelal kujul, aga selle söömine ei ole kindlasti hea maole. „Samas, kui süüa toasooja mett ja juua peale külma vett või piima, siis tekib sama efekt.