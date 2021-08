Vanade traktorite turul lähevad hästi kaubaks nii masinad ise kui ka haakeseadmed

Ühest küljest, kui traktor on kenasti varju all ning pole karta, et sellest hakkaks tehnilisi vedelikke maapinda lekkima, siis võib ta seista ja oma aega oodata. Nagu näha, siis metalli kokkuostu hind ainult tõuseb ja tegu on väikestviisi investeeringuga. Sama palju õige on masin kohe kokkuostu viia või proovida seda müüa. Müügihind on enamasti kõrgem. Samas tasub teada ka masina kaalu ja metalli kokkuostu hinda, et masinat enda teadmata kogemata alla vanaraua hinna ära ei annaks. Muidugi võib vana truu kaaslase (mis siis. et kogu aeg remonti vajas) anda ära kas või koorma talvepuude eest, kui on teada, et traktor läheb peremehele, kes tema väärtust hinnata oskab ja laseb tal jõukohaselt edasi traktori elu elada.