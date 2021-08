Seenehuvilised kahtlevad turgudel müüdavate kukeseente Eesti päritolus

Mükoloog Tõnu Ploompuu avaldas kolmapäeval Facebooki grupis "Eestimaa seened" postituse, kus kahtlustas, et nii palju kukeseeni Lõuna-Eesti metsadest ei saa pärineda. Ta ütles, et on kuulnud ka Poolast ja Lätist toodavatest seentest.



See tekitas ikka tõsise kahtluse, kui turg oli paksult täis ja siis olid need veel suhteliselt odava hinnaga ka. Ja lõpuks viis ka kahtluse väga kindlaks see, et üks müüja, kes seal oli, oli juba vana tuttav pätt, kes on juba ammu niimoodi väga läbinähtavalt üheselt valeinfot jaganud," selgitas Ploompuu.