Milline kurgiaasta! Eesti tööstused panevad purki üle kolme miljoni kilo kurke

Tartumaal Elva vallas OÜ-s Tarmo Põld köögivilja kasvatav Tarmo Tuvikene rääkis, et kurke hakkas tänavu tulema enam-vähem samal ajal kui varasematel aastatel. Aga kui tuli, siis oli kurgiuputus. „Juuli lõpus hakkas suurem uputus üle minema, kuna taim ei jõua lõpmatuseni niimoodi saaki anda,” lisas ta.

Kurk tahab sooja ja sel suvel sooja oli. Kopsaka saagi saamiseks tuleb taimi muidugi kasta ja selleks on neil voolikud mulla alla paigaldatud. Tuvikene müüb oma ühe hektari suuruse kurgipõllu viljad Salvestisse.

Ka Viljandimaal Vana-Karistes neljal hektaril kurke kasvatav Anneli Aasna kinnitas, et kui kurke hakkas juunis tulema, siis tuli neid korraga palju. Murelikuks tegi see, et vihma oli juulis väga napilt. „Polegi varem sellist aastat olnud, puhkajale sobiv, kuid taimekasvatajale tõeline õudusunenägu,” ütles Aasna.

Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa rääkis, et neil on plaanis sellel aastal purki panna umbes miljon kilo kurki, mis on rohkem kui eelmisel aastal.