Helgi Sallo 80 | “Õnne 13” Mare Petersoni kiri ämmale: „Sulle läheb ikka korda, mida Morna inimesed mõtlevad.“

Oleme sinuga juba 28 aastat kraagelnud ja jälle leppinud, sest me oleme Petersonid. Seda viimast tuletad sa igal sammul meie perele meelde. Ämmana oled pidanud taluma miniat, kes istus karistust kandes vanglas, aga sina lõid selja sirgu ja kannatasid välja väikese Morna rahva kõverad pilgud. Ei jäänud pikalt vimma pidama ka siis, kui Are kutsus mind hotelli tööle. Sinu asemele. Aga ilma töö ja tegevuseta on sul keeruline toime tulla. Mitte materiaalselt, sest oled väga hea majandaja, vaid emotsionaalselt.

Rahvas räägib, et väliselt olevat sa äravahetamiseni sarnane Helgi Salloga. Teid olla lausa võimatu eristada. Aga sina, Alma, oled ikka daam, kannad prosse ja pärleid, isegi kübaraid. Oled eestiaegse kasvatusega proua. Sallo pidavat olema lihtne inimene, kübarat juba pähe ei pane või kui, siis stilisti nõudmisel fotosessioonideks. Ja tema elu olevat kogu eesti rahvale teada, aga näitlejannale ei lähe üldse korda, mida teised temast arvavad. Selles suhtes olete siiski erinevad, et sina, Alma, arvestad väga, mida Morna inimesed mõtlevad. Kuigi selja sirgu ajate mõlemad ühte moodi. Sallo ei sekkuvat oma lapse ja lapselapse ellu, aga sina, Alma, teed seda osavalt. Ütled küll, et ei ole sinu asi, aga siis just ütledki. See pole etteheide, vaid teie erinevuse üks punkt. Mina olen püüdnud sinuga ikka otsekohene olla. Ja mõtle nüüd, kas pole tore, et teil on selle näitlejannaga, selle diivaga ühel päeval sünnipäev!