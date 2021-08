Mida Lõuna-Eestis järelejäänud suvenädalate jooksul veel ette võtta?

Justkui omaette maailm aga asub Tartumaal Sibulatee piirkonnas, kus elavad vene vanausulised. Peipsi serva on hea avastada jalgratastel, mida saab laenutada Peipsimaa külastuskeskusest ja Mesi tarest. Külateed on täis kaunistusi, sibulavanikuid, kalakioskeid ja jalgratastel rändajaid. „Vaatamist on siinkandis palju: Alatskivi loss, Voronja galerii, AmbulARTooriom, Liivi muuseum, Kodavere Pärimuskeskus, Kostja Sibulatalu, Mesi tare, Samovarimuuseum, Nina tulepaak, Kallaste pank ja Peipsimaa Külastuskeskus,” soovitab Maigi Lokko SA-st Tartumaa Turism. Siit saad koju viia uhke vaniku Peipsi sibulatest ja mekkida värskelt valminud Peipsi suitsulatikat.