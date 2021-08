Kassitapul on võrratud lehterjad õied, mis võivad olla nii säravvalged kui ka õrnroosad. Oma õied avab ta päikesepaistele, öösel ta nendega ei uhkelda. Õitsemine kestab terve suve. Taime varred on väga vintsked ning lehed ilusad rohelised, noolepea kujuga.

Kuidas aga tulla toime aias laiutava kassitapuga? See umbrohi on nii visa, et teda ei hävita ei põud ega väljakiskumine.