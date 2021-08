Kaja Kallas: Eesti riik ei hakka inimestele vaktsineerimise eest maksma või sooduskuponge jagama

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Te olete vaktsineerimise toppamise eest saanud viimasel ajal palju kriitikat. Isegi erakonnakaaslane Andrus Ansip on sel teemal teravalt sõna võtnud. Miks teie erakonnakaaslane viimasel ajal nii kriitiline on?

See on hea küsimus. Mina ütlen alati, et kui inimesel on anda head nõu, siis ma seda kuulan. Aga kui seda head nõu antakse ajakirjanduse vahendusel, siis pigem soovitakse ennast upitada, mitte nõu anda. Eks seda peab Andrus Ansipi käest küsima, et miks ta niimoodi teeb.

Nädal tagasi selgus, et vaktsineerimise probleemide eest peab ametikohaga maksma sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske. Kas süü selles, et vaktsineerimine oodatud tempos ei edene, lasub siis pigem sotsiaalministeeriumil, mitte Tanel Kiigel?

Sotsiaalministeeriumil on kõik hoovad: rahakott, erinevad institutsioonid ja ametid, kes saavad asju lükata ja teha. Ma olen öelnud ka varasemalt, et sotsiaalministeeriumi juhtkonnas on olnud puudu värsketest ideedest, kuidas vaktsineerimisprotsessi kiirendada. Vallandamine oli lõpuks tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri ühine otsus selleks, et leida uued inimesed.

Kas te küsisite Jüri Rataselt, kas võib hoopis Kiige lahti lasta?