Hiiumaa suurem turukauplemine on kolinud kaubanduskeskuste juurde

Külaskäik Kärdla turule on südantliigutav. On augustikuine kergelt vihmane hommik, turukioskid avavad uksi ja ootavad esimesi ostjaid. Avatud on kohvik. Avalette turul väga palju pole, ühe neist on hõivanud kauba välja ladunud voodipesumüüja, kõrval pakuvad kolm vanaprouat enda kasvatatud köögivilja.

Et köögivilja turul napib, selle põhjuseks on äsja möödunud põud, mis jättis põllud veeta ja aiapidajad saagita, räägivad vanaprouad. Ainult suvikõrvits kasvanud hästi. Lettidel on siiski ka küüslauku, kurki, tomatit, sibulat, peeti, porgandit...

Prouad ütlevad, et nemad loevad Maalehte ja et just sealsetest hinnatabelitest oma hinnad võtavadki.

