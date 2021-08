Argo Ideon: tahaks valitsust armastada, kuid hästi ei saa

| JUHTKIRI | Kaja Kallase valitsuse kohta on maad võtnud mõte, et see on liiga närb. Et meie peaminister on nõrk juht. Võib muidugi olla, et süüdistused on osalt ebaõiglased või peaministrilt oodatakse võimatut. Aga sisulist kriitikat on õhus nii palju, et seda olematuks ei tee.