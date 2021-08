Eesti mütoloogias on kratt üks populaarsemaid tegelasi. Arusaadav. Tundub ju äärmiselt ahvatlev mõte, et sel ajal kui ise mõnusasti pikutad, tassib keegi sulle vara ja rikkust kokku. Tuleb ainult kratt valmis teha. Üks vigur selle asja juures siiski on: käbe kratt nõuab lakkamatult tööd. Kui peremehel mõistus otsas ja ta ei oska enam tööd anda, võtab kratt peremehe hinge.

Rasmus Merivoo on oma filmis “Kratt” sidunud mütoloogia ja aktuaalsed teemad.