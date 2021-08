Kagu-Eestis tegutseb Euroopa suurim käsitööpalkmajade tootja ja veel hulk kõrgel tasemel puidutöötlejaid

Lisaks mitmele Eesti suuremate sekka kuuluvale saevabrikule tegutsevad Lõuna-Eestis ka kindla visiooniga puithoonete valmistajad.

Nii on Võru- ja Põlvamaale koondunud oluline osa sellise ehitamise kompetentsist, mida üldiselt on harjutud nimetama ökoloogiliseks ehk looduslähedaseks ehitamiseks. Mõned neist on koondunud Kagu-Eesti puiduklastrisse, mille tiiva all tegutseb Väimelas ka Tsenter – Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitööstuse kompetentsikeskus.

Puiduklastri juhataja ja Tsentri turundusjuht Hille Lillemägi kinnitab, et klaster koondab pea 30 ettevõtet, mis moodustavad olulise osa Lõuna-Eesti puidutöötlejatest ja mööblitootjatest.