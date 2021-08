Ilmaprognoos: reede on ilusam, ülejäänud nädalal jätkub jahe ja vihmane ilm

Lähinädala kõige kenam ilm tuleb reedel. Eemale tõrjutud kõrgrõhkkonnal avaneb võimalus Läänemere äärde laieneda ja ööks taeva pilvedest puhastada ning laseb õhul 10° ümbrusse jahtuda. Päikest ja pilverünki pakkuv päev tõstab termomeetrinäidud 22–24°ni. Päris kuivaks päev siiski kõigis maanurkades ei jää. Päike aitab maapinnalt ka niiskust üles kergitada, mis pilvedeks vormununa mõnes kohas vihmarabina alla poetavad. Aga sajuhooge on hõredalt ja harva ning laseb ka kuivemat ilma vajavaid töid teha.

Paraku jõuabki juba laupäevaks Skandinaaviasse uus madalrõhkkond, mis Atlandi kohalt on kaasa saanud niiske pagasi. Hommikuks jõuavad tihedamad pilved üle mere ja päeva peale laienevad sajuhood üle Eesti. Suurtesse kõrgustesse arenenud keeris jääbki Põhja-Euroopa kohale tiirlema ning dirigeerib meie ilma ka uue nädala algul. Üle Eesti liigub sagedasti sajuhooge, vahetevahel ühes äikesega. Üürikeseks selgemaks tõmbuva taeva all on vaid vahetevahel kuivemaid tunde. Rahutu madalrõhkkond sunnib õhurõhu langusele, suurendab seeläbi rõhuvälja pinget ning hoiab tuule võrdlemisi tugevana, tõstab puhangud 15, saarte rannikul kuni 18 m/s. Valdavalt puhub tuul lõunast ja edelast, vahel ka läänest.