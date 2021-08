Palgi hind palju on tõusnud. Kas oodata on hinna kukkumist?

AS Timber metsaspetsialist Helen Savi ütleb, et puiduturul toimuv on pakkunud sel suvel tõesti üllatusi ja ka sügis võib neid pakkuda, sest praeguseks on linnurahu lõppenud ja uus raiehooaeg käimas. Ka saeveskitel on puhkused lõppenud ja töö käib täies hoos, et tagada Eesti puidutööstuse ladudes stabiilne materjali tarne. „Kõik see kokku on kergitanud erinevate palgi sortimentide hinda ja hind hetkel veel püsib sellisel tasemel nagu see on. Tuleviku hinnad ei pruugi aga enam nii lillelised olla,“ märgib Savi, kes samas nendib, et eelmiste aastate kogemus on jällegi näidanud ka seda, et raieõiguste hinnad, sõltumata materjali kokkuostuhindadest, võivad tõusta enne talve, mil eriti hästi lähevad kaubaks kõik kõrgemal ja kuivemal pinnasel olevad raied ja ka kinnistud. “Eriti magusad on tükid, kus töid kohe teostada saab, sest külma talve peale pole mõtet meie kliimas väga loota,“ analüüsib Savi. Seega võib puiduturul toimuv muutuda juba homne päev, kuid millises suunas täpsemalt, seda ei tea praegu keegi öelda.