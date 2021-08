Parem kool hoos kui kolhoos!

Naine pole niisama mehe jaoks loodud, vaid selleks, et mees ei unustaks, et elu pole ainult pidu. Vanadus pole mitte unustamine, vaid see, kui unustad, kuhu kirjutasid, et mitte unustada. Kui mäng lõpeb, visatakse nii ettur, kahur kui ka kuningas ühte karpi. Kui vanasti oli inimene pilves, oli pahasti. Nüüd on peaaegu kõik seal pilves ja hullu pole midagi. Kui abielus inimesed elavad koos, siis nad on abikaasad. Kui nad abielus pole, aga elavad koos, siis on elukaasad. Kes vara tõuseb, selle töökoht asub kodust kaugel. Miks on mõni valem teistest valem? Targad inimesed teavad, et uskuda võib vaid pool sellest, mida meile räägitakse. Ent ainult väga targad teavad, missugust poolt. Kuidas ilu saab päästa maailma, kui ta kogu aeg nõuab ohvreid?

KUKALT SÜGAV MÕTE

NITŠEVOOD

RAIMO AAS