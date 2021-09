UNESCO tiiva alla võetud Valge mere ja Äänisjärve kaljujoonistest on kojas esindatud küll vaid viimased. Samas on kõik vägagi ehtne – tegu on päris koopiatega, autoriks valdavalt tekstiilikunstnik Eve Selisaar. Mõnest väiksemast joonisest on tehtud ka kipskoopiad.

Äänisjärve kaljujoonised kajastavad Karjala hilise kiviaja küttide-korilaste arusaamu maailmast, nende uskumusi ja loomingulist võimekust.